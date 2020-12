A 116 km orari in corso Europa: patente ritirata e maxi multa

Ha imboccato corso Europa a quasi 120 km all’ora, il doppio della velocità consentita, che è stata inevitabilmente rilevata da alcuni agenti della polizia Locale impegnati proprio in un servizio di controllo.

È successo martedì pomeriggio, al volante dell’auto un uomo che viaggiava a 116 km/h e deve adesso rispondere del reato contestato dall’articolo 142 comma 9 del Codice della Strada: “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.

Patente ritirata, dunque, e sanzione staccata. In corso Europa il limite di velocità varia a seconda dei tratti: in alcuni punti 60 km orari, in altri scende a 50 e, nei pressi delle pensiline, a 30.