Vacanza genovese per un ricercato in tutta Europa, in hotel arriva la polizia

Aveva deciso di concedersi una bella vacanza a Genova, ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per tentato furto aggravato. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni che è stato arrestato in corso Europa intorno alle ore 8 di mercoledì 7 settembre 2022.

