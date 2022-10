Multe in corso Europa, la polemica sulla taratura dei tutor sbarca in consiglio comunale

Corso Europa torna ancora in consiglio comunale. La taratura del sistema elettronico di rilevamento della velocità e le multe comminate ai cittadini, sono finite al centro dell'interrogazione presentata dal consigliere in lista Lega, Federico Bertorello.

"Le lamentele per le continue multe a 61, 62, 63 chilometri orari sono molteplici nel levante cittadini", ha esordito il consigliere Bertorello. "Ritengo sia giusto rispettare le norme del codice quando effettivamente i fruitori della strada commettono delle infrazioni gravi, ma mi chiedo se colui che percorre dai 61 ai 66 Km/h corso Europa è un pirata della strada".

La richiesta di Bertorello è di applicare "il buon senso": "Se uno sfreccia agli 80 deve andare in galera e sono pronto ad andarci qualora fossi io a commettere un'infrazione di questo tipo, ma se uno va a 61Km/h che si superano anche andando in folle, allora è il momento di rivedere la taratura di questi velox".

Risponde l'assessore Campora: "Ricordiamo che l'amministrazione ha provveduto, tramite istruttoria, ad uniformare la velocità lungo tutta corso Europa a 60km/h, il resto viene regolato dal Codice della strada all'articolo 142 che il Comune di Genova deve regolare, se poi ci sono delle forze politiche che vogliono in qualche modo modificare il Codice della strada naturalmente il Comune anche attraverso Anci è pronto a collaborare con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Da quando in corso Europa ci sono i limiti sono diminuiti in maniera sensibile gli incidenti stradali".