Corso Europa, sparito il limite dei 50 km/h

Modificati i limiti di velocità in corso Europa. La sperimentazione è entrata in vigore da giovedì 15 settembre 2022. In sintesi il limite è stato uniformato a 60 km/h, salvo in prossimità delle pensiline poste alle fermate degli autobus dove resta 30 km/h. Lo dispone l'ordinanza numero 667 del 31 agosto 2022, pubblicata sull'albo pretorio.

Il Comune ha provveduto a sostituire la segnaletica verticale, apponendo i cartelli con indicato il limite di 60 km/h. L'amministrazione non si è limitata a sostituire i vecchi cartelli con dicitura 50 km/h, ma ne sono stati installati di nuovi. Insomma, in caso di controllo da parte della polizia locale, la scusa "non avevo visto i cartelli", non regge proprio.

Ordinanza nuovi limiti velocità corso Europa

Dal 15 settembre in corso Europa sono stabilite, in via sperimentale, le seguenti prescrizioni:

• Direzione Levante:

È istituito il limite massimo di velocità di 60 Km/h sino al viadotto di raccordo con la via Via Donato Somma, ad integrazione di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n.898 del 9-5-1967, ad eccezione dei tratti di seguito elencati, nei quali è puntualmente istituito il limite di velocita di 30 km/h;

a. Dal civ. n. 63 N. al civ. 91 N.

b. Dall’intersezione con la via Scribanti, per un tratto di 80 mt.;

c. Dal civ. n. 313 N. al civ. 335 N.;

d. Dalla via Isonzo al civ. n. 409 N.;

e. Dal civ. n. 663 N. al civ. 720 N.;

f. Dal civ. n. 799 N al civ. 840 N.

• Direzione Ponente

È istituito il limite massimo di velocità di 60 Km/h sino all’intersezione con la via Benedetto XV ad integrazione di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n.898 del 9-5-1967, ad eccezione dei tratti di seguito elencati, nei quali viene puntualmente istituito il limite di velocita di 30 km/h;

a. Dal civ. n. 752 N. al civ.674 N.;

b. Dal civ. n. 444 N. alla scalinata che adduce a via Vigo/Via dell’Ombra;

c. Dal civ. n. 308 N. al civ.274 N.

d. Dal P.I. F7 e F9 sino all’intersezione con la via Mosso;

e. Dal civ. n. 752 N. al civ.67.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.