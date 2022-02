Come in un film: scappa dai controlli, lancia marijuana dal finestrino e abbandona la complice incinta

Scene da film questa notte in centro. I carabinieri intorno alle 3.30 hanno fermato un'auto in piazza Caricamento ma, alla richiesta dei documenti, il conducente dell'Alfa Romeo 147 ha schiacciato sull'acceleratore dandosi alla fuga.

Mentre erano inseguiti dai militari, per le vie del centro cittadino, una donna che viaggiava con lui ha lanciato sacchi di marijuana dal finestrino per cercare di liberarsi della droga. I fuggitivi, inseguiti dalle "gazzelle", venivano bloccati in corso Europa, che percorrevano contromano, dove l’autista dopo aver tentato di speronare un’auto dei carabinieri, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce.

La donna, una 35 enne di Livorno, al quinto mese di gravidanza, con precedenti di polizia, è stata fermata e denunciata all’autorità giudiziaria per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno sequestrato 5 chili e mezzo di marijuana e l'auto.

Continuano le ricerche del fuggiasco.