Corso Europa chiusa per un'ora per intervento dei vigili del fuoco

Corso Europa è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora per la rimozione di un palo, ormai dismesso, dell'illuminazione pubblica pericolante.

Lo stop alla circolazione è scattato poco dopo le 20 di lunedì 22 luglio 2024 all'altezza del civico 330, poco prima del Carlini, provenendo da Nervi. Sul posto, oltre alla polizia locale impegnata a regolare la circolazione, i vigili del fuoco con autogru e due mezzi di appoggio.

In direzione levante il traffico è stato deviato in via Scribanti mentre in direzione ponente veniva dirottato in via Timavo. Una volta che il palo è stato portato a terra e sradicato dal suolo, la circolazione è stata riaperta, mentre i vigili del fuoco terminavano le operazioni per la rimozione.