Auto cappottatta in corso Europa, la conducente perde un occhio

Ha perso un occhio a causa dell'urto violentissimo la donna coinvolta nell'incidente stradale di domenica mattina.

La 43enne stava percorrendo corso Europa in direzione levante e - per cause ancora da stabilire - si è ribaltata all'altezza di via Shelley. Quando è stata estratta dalle lamiere, ai medici che l'hanno soccorsa le sue condizioni sono apparse subito serie. È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Proprio al policlinico, nei giorni scorsi, la ferita è stata operata per il trauma facciale riportato ma purtroppo non è stato possibile salvarle l'occhio ormai gravemente compromesso.

Innumerevoli gli incidenti, nello specifico ribaltamenti, registrati negli ultimi anni in corso Europa. Per arginare il fenomeno, lo scorso settembre è entrata in vigore un'ordinanza comunale per uniformare la velocità a 60 km/h e in prossimità delle pensiline, poste alle fermate degli autobus, abbassarla ulteriormente a 30 km/h. L'intento dell'Amministrazione è quello di evitare il susseguirsi di gravi sinistri e loro correlate conseguenze.