Corso Europa: passeggiata notturna per i cinghiali

Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Nella notte, intorno alle ore 2 di mercoledì 30 agosto 2023, sono stati segnalati dalla polizia locale dei cinghiali a spasso per corso Europa, all'altezza di via Isonzo. Una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti come testimoniano gli incidenti avvenuti proprio in corso Europa nei mesi scorsi: un uomo in scooter finito a terra dopo l'impatto con un ungulato a maggio, stessa sorte per un padre in moto con il proprio figlio nel mese di giugno.

L'ultimo episodio del genere è avvenuto invece sull'autostrada A12 nei giorni scorsi. Un pensionato si è trovato davanti un cinghiale all'altezza di Rapallo, è finito a terra e ha riportato la frattura dell'omero mentre il mezzo a due ruote è andato distrutto. Altri incidenti del genere anche a luglio in via dei Ciclamini e a giugno in via Asmara.

Tra gli episodi di cronaca recente anche tre donne finite in ospedale dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. Ai Camaldoli invece un ungulato affamato ha distrutto la sella di uno scooter a morsi. La presenza degli animali sulle strade (persino in corso Italia, sul lungomare) e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni negli ultimi mesi.