Cassonetto vola e colpisce bus in transito. Decine d’interventi della polizia locale per il forte vento

Questa notte un cassonetto dei rifiuti si è sollevato in aria colpendo violentemente un bus dell'Amt che stava passando in corso Europa.

Solo grazie alla manovra tempestiva dell'autista si è scongiurato il peggio. Per fortuna a bordo, all'1 e mezza, non c'erano molti passeggeri, solo molta paura.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha fatto tutti i rilievi del caso. Raffiche di vento da tornado, insomma, a Genova, che hanno provocato danni in tutta la città nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio.

Poco prima delle due una pattuglia è stata inviata in corso Firenze dove una finestra, rimasta aperta, sbatteva fortemente a causa del vento rischiando di cadere; sono stati contattati anche i vigili del fuoco che sono riusciti a bloccare l'infisso e a sventare il pericolo.

Alle 3.30 gli agenti della polizia locale la pattuglia sono intervenuti in via Righetti dove alcune transenne, sempre a causa del vento, si sono abbattute.



Pericolo anche in Anfossi e sul ponte Feritore intorno alle 4 quando la lampada degli impianti semaforici si è stacca rimanendo penzoloni. I vigili urbani hanno contattato Aster per la messa in sicurezza.