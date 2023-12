Evade dai domiciliari e tenta la fuga con il fidanzato: spintoni e morsi ai poliziotti

Doppio arresto in corso Dogali intorno alle ore 23 di martedì 12 dicembre 2023. In manette una 25enne per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e il suo fidanzato 26enne per procurata evasione.

Una pattuglia della polizia, transitando a Castelletto, ha notato la passeggera di un’automobile in transito abbassarsi velocemente per nascondersi. Gli agenti hanno fermato la vettura ed effettuato alcuni accertamenti. Hanno così scoperto che la ragazza era sottoposta agli arresti domiciliari, provvedimento emesso dal tribunale di Savona. È stata quindi invitata a scendere dall'auto, ma ha reagito con violenza spintonando i poliziotti e cercando di morderli.

Il fidanzato che la stava aiutando a fuggire, come dimostravano le borse contenenti vari cambi di vestiario adagiate nel sedile posteriore della sua auto, è stato anche denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Genova.