Sputa in faccia al controllore Amt e scappa, fermata dalla polizia locale

Prima ha mostrato un biglietto scaduto, poi alla richiesta del documento d'identità ha sputato in faccia al controllore ed è scappata.

Una donna di 31 anni, fermata in corso Buenos Aires a una fermata del bus per una verifica intensiva, è stata inseguita fino allo stadio Ferraris a Marassi dove ha incontrato una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno denunciato la passeggera per oltraggio e resistenza e stanno valutando se attribuirle anche il reato di epidemia colposa.

Il verificatore è stato visitato in mattinata dall’infettivologo e si attendono i risultati del test. Il sindacato Orsa Tpl Genova chiede "quando e come l’amministrazione agirà per tutelare al meglio i propri agenti, lasciati soli senza supporto attivo di forze dell’ordine, senza strumenti adeguati, senza formazione adeguata alla gestione del conflitto".