A Genova il corso per diventare 'accompagnatore di fine vita': "In altri Paesi è già una professione"

Arriva a Genova un corso biennale per formare la figura professionale dell'accompagnatore di fine vita o 'end of life Doula'. L'iniziativa è stata lanciata da Socrem (Società genovese di cremazione ente del terzo settore) con il patrocinio dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova; dell’ordine degli assistenti sociali di Genova e della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori-associazione provinciale di Genova.

Una figura professionale per aiutare malati terminali e famiglie

Ivano Malcotti, presidente, presidente di Socrem, spiega a GenovaToday: "In Inghilterra, negli Stati Uniti e in diversi Paesi del nord Europa esiste già questa figura professionale, si chiama 'Doula'. Non somministra farmaci e non è uno psicologo, ma ha la giusta formazione per aiutare una persona sul letto di morte, un malato terminale, ma anche parenti e amici che si trovano ad affrontare un momento così tragico. Accompagna con le parole e l'ascolto, con empatia, interviene nell'organizzazione dell'ambiente per renderlo più adatto e confortevole, aiuta la famiglia anche dal punto di vista 'burocratico' dopo il decesso. Nei Paesi dove la figura è strutturata si tratta di un grande professionista. Noi puntiamo a formare persone con studi pregressi o rudimenti di pedagogia o psicopedagia e con determinate caratteristiche di empatia, l'obiettivo finale è arrivare ad avere nei prossimi anni la figura riconosciuta dell'accompagnatore di fine vita".

A chi è rivolto il corso 'End of life Doula'

Il corso, diretto dalla psicoterapeuta Linda Alfano, inizierà venerdì 17 novembre 2023 e si svolgerà presso il centro studi 'Edoardo Vitale' (So.Crem) di via Lanfranconi 1/7 scala A, a Genova. Si articola in dieci fine settimana (venerdi? pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 e sabato tutto il giorno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.00) per ogni anno di frequenza e sono previste anche 100 ore di tirocinio presso strutture accreditate (hospices, case di riposo, ospedali, cliniche veterinarie). Non è richiesto un titolo di studio e non sono previsti limiti di età, ma c'è un test d'ingresso: "È necessario - spiega ancora Malcotti - che siano ammesse persone con studi pregressi, interessate alla materia e con determinate caratteristiche attitudinali, proprio per la tipologia di lavoro, che necessita sia di conoscenze specifiche che di un supporto, non si possono mandare persone allo sbaraglio in determinati contesti. Abbiamo infatti ricevuto richieste di informazioni da professionisti del settore come medici, infermieri, psicologi o dipendenti di hospices. Si tratta - conclude il presidente di Socrem - di un corso multidisciplinare con docenti qualificati delle diverse aree di cura, componenti di comitati etici, medici, giuristi, psicologi, antropologi e sociologi".

Le materie trattate

Diverse sono infatti le tematiche trattate: evoluzione culturale e storica del concetto di morte; riti e simbologie inerenti alla morte nei diversi contesti culturali; morte e spiritualita?; morte e rituali funebri nel mondo animale; la morte e l’ecosistema; la morte digitale; dolore fisico e dolore mentale; lutto, processi psicologici della perdita e sua elaborazione; elementi di bioetica e di biodiritto; modelli e tecniche per la costruzione di una relazione di aiuto; strategie di comunicazione nella fragilita? e nell’emergenza; psico-oncologia; psicologia dell’invecchiamento; patologie correlate al deterioramento neuro-cognitivo; presa in carico e cura del fine vita.

Un test psicoattitudinale per accedere

L'iscrizione è quindi aperta a tutti coloro che desiderano approcciarsi approfondendo le tematiche del fine vita e acquisire specifiche competenze relazionali e comunicative per accompagnare le persone nelle fasi terminali della vita e per supportarle nel mantenimento delle loro relazioni affettive. L’ammissione, come spiegato, è però subordinata al superamento di un colloquio psicoattitudinale teso ad accertare le inclinazioni del candidato al sostegno e alla cura. Alla fine del biennio i corsisti dovranno presentare e discutere un elaborato di tesi su un argomento relativo ai contenuti del programma. Prove di ammissione che si svolgeranno il 12 ottobre 2023 alle ore presso la sede del corso (maggiori informazioni sul sito https://socrem-genova.org/ e via mail: cultura@socrem-genova.org).

Cosa significa 'Doula'?

La parola deriva dal greco e in antichita? indicava la donna piu? prossima e piu? vicina alla padrona di casa; era una sorta di 'professionista del sacro' che si occupava di tutto cio? che riguardava l’assistenza personale e familiare, ed era particolarmente importante durante il parto, un momento peculiare della vita della famiglia, in occasione del quale esercitava funzioni di supporto emotivo e di accudimento. Si tratta quindi di una figura assistenziale, non medica e non sanitaria, che si propone di offrire un sostegno su misura, intimo e individualizzato, a domicilio e non, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che accompagna. Offre ascolto, supporto, aiuto nella quotidianita?, ai malati in fase terminale della vita e ai loro riferimenti affettivi. La 'Doula' e? una professione di comunita? che, in una realta? sociale come quella attuale, dove le persone si trovano sempre piu? spesso in una condizione di solitudine e di vulnerabilita?, puo? rappresentare una risorsa preziosa.