Chiusura A10, dal 16 agosto transito consentito sulle corsie gialle tra Voltri e Cornigliano

Verranno sospese le corsie riservate ai mezzi pubblici in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra Piazza Savio e via Voltri

In concomitanza con la chiusura dell'A10, a partire dalle 4 di lunedì 16 agosto alle ore 22 di mercoledì 25 agosto, verranno sospese le corsie riservate ai mezzi pubblici in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra Piazza Savio e via Voltri.

Si ricorda che, a causa dei lavori in autostrada, gli accessi autostradali di Pegli e Prà in direzione ponente e di Pegli in direzione levante saranno chiusi.

Il provvedimento, adottato dal Comune in base alla decisione presa dal Comitato operativo viabilità, coordinato dal Prefetto al quale partecipano tra gli altri Regione Liguria, Comune di Genova e Forze dell'ordine, si è reso necessario in previsione dell'aumento del flusso veicolare che si riverserà nella viabilità cittadina dovuto ai lavori annunciati da Aspi nel tratto dell'autostrada A10 tra il casello Voltri/ Prà e il casello di Genova Aeroporto.