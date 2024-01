Lo spettacolo della Corsica vista dalla Liguria

Lo spettacolo della Corsica dalla Liguria nella fotografia scattata dal Monte Gazzo da Lorenzo Condello (in copertina) e anche un altro scatto di quello che sembra invece un miraggio (in fondo all'articolo). Le condizioni meteo delle ultime ore hanno regalato un tramonto mozzafiato e anche la possibilità di tornare a vedere le vette più elevate dell'isola francese.

Lorenzo Condello, giovane astrofilo di 20 anni socio dell'osservatorio di Genova di via superiore Gazzo a Sestri Ponente, ha utilizzato per la prima foto una Canon 600D con obiettivo Samyang 85mm, e nel secondo un telescopio rifrattore con riduttore di focale x0.8 e Canon 600D.

Quelle visibili dalla Liguria in determinate giornate dell'alto, dovrebbero essere le montagne più alte della Corsica, in primis il Monte Cinto (2.706 metri), che si trova a una distanza di circa 180 km dalla nostra costa. Usiamo il condizionale perché, secondo alcune correnti di pensiero, la Corsica non si vedrebbe dalla Liguria e si tratterebbe del fenomeno ottico chiamato 'Fata Morgana', lo stesso che causa i miraggi nel deserto. Secondo chi abbraccia questa teoria si tratterebbe solo di un miraggio dato dalla rifrazione sui primi strati dell'atmosfera. Questo però varrebbe per le osservazioni fatte a livello del mare, diverso è il discorso nel caso di osservazioni da un punto più alto (come per esempio il Monte Gazzo, nel caso del nostro amico Lorenzo che ha scattato la foto che trovate in copertina nell'articolo). In questo caso, grazie alla curvatura terrestre, aumenta la visibilità e, con determinate condizioni meteo, le cime dell'isola compaiono all'orizzonte, lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Oltre al Monte Cinto la Corsica ha altre cime che superano i 2.000 metri, tre in totale sopra i 2.500 (Monte Rotondo, 2.622 e Paglia Orba, 2.522). Da un punto di osservazione sopraelevato rispetto al livello del mare, quindi, risultano visibili anche oltre i 100 chilometri di distanza.

Lorenzo Condello, 20enne di Sestri Ponente, studia fisica all'università e sogna di diventare un astronomo. In passato abbiamo già raccontato le sue piccole grandi imprese: dall'asteroide 1994 PC1 fotografato dal tetto di casa all'eclissi lunare del 16 maggio 2022 ripresa dal Santuario del Monte Gazzo, ma anche comete, costellazioni, pianeti e le magie del cosmo capaci di emozionare grandi e piccini. A fine settembre 2022 era anche riuscito, insieme all'amico astrofilo Michele Terzo (collaboratore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e membro dell'associazione Ligure Astrofili Polaris) a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Samantha Cristoforetti dal parcheggio di Villa Azzurra a Vesima. Impresa non facile considerando che il passaggio è durato solo un secondo e mezzo. A settembre 2023 aveva invece immortalato la cometa la cometa C/2023 P1 Nishimura di recente scoperta, ottobre 2023 l'eclissi di Luna. In basso la seconda foto che ha inviato alla nostra redazione. Quella in copertina è la Corsica, quella in basso sembra essere invece un miraggio.