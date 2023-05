Spari contro un camper in Corsica, gravemente ferita un'imprenditrice di Sestri Levante

Maura Cavallero è stata ferita da un colpo di pistola durante una vacanza in camper in Corsica.

La 58enne di Sestri Levante, che insieme alla sorella gestisce un'azienda di ingrosso alimentare nella cittadina del levante, è stata raggiunta da un proiettile che le ha perforato l'intestino ed è stata operata d'urgenza al Center Hospitarlier di Bastia. È ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'agguato nel quale è rimasta ferita è un mistero. Mercoledì sera il camper sul quale viaggiava insieme al marito, Emilio Felice, 44 anni e rimasto illeso, è stato preso di mira da una banda armata durante una sosta a Casanova, nel Parco regionale della Corsica. La procura di Bastia ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio e incaricato la gendarmeria di effettuare gli accertamenti.

Al momento si esclude la pista degli spari occasionali, il mezzo della coppia è stato sequestrato.