Inchiesta corruzione, è il giorno di Giovanni Toti, il governatore atteso dai pm

È il giorno di Giovanni Toti. Il presidente della Regione è atteso questa mattina alle 11 in procura, dove sarà interrogato dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, titolari dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari oltre che di Toti, del capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani e dell'imprenditore Aldo Spinelli, e alla detenzione in carcere dell'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.

A chiedere di essere interrogato è stato lo stesso Toti, tramite il suo avvocato Stefano Savi, l'incontro inizialmente era stato fissato per la prossima settimana, ma nelle ultime 24 ore è arrivato l'ok della procura ad anticipare l'interrogatorio. Il presidente della Regione era stato chiamato a fornire la propria versione già lo scorso 10 maggio durante l'interrogatorio di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni, ma in quell'occasione Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere per la mole eccessiva di carte contenute nel fascicolo. Lette le novemila pagine del faldone è pronto a rispondere alle domande dei magistrati.

Ai pm Toti dovrà spiegare quello che dal giorno del suo arresto sostiene tramite Savi e cioè che i finanziamenti ricevuti da Aldo Spinelli fossero regolari, così come sostiene fossero regolari gli accordi con il manager di Esselunga Francesco Moncada sulla sponsorizzazione elettorale a sostegno del sindaco Marco Bucci e che non ci sia stato nessun voto di scambio con la comunità riesina di Certosa per le regionali del 2020.

L'obiettivo è quello di ottenere la revoca dei domiciliari, condizioni necessaria, come aveva ricordato il suo avvocato, affinché Toti possa ragionare con i suoi alleati in merito all'opportunità o meno di dimettersi dalla guida della Regione.