Toti ai domiciliari per pericolo di reiterazione del reato, la gip: "Evidente sistematicità del meccanismo corruttivo"

"Con riferimento alla posizione di Giovanni Toti paiono ricorrere le esigenze cautelari" per "il pericolo attuale e concreto che l'indagato commetta altri gravi reati della stessa specie di quelli per cui si procede e, in particolare, che possa reiterare, in occasione delle prossime elezioni, analoghe condotte corruttive, mettendo la propria funzione al servzio di interessi privati in cambio di utilità per sé o per altri". A scriverlo è la gip del tribunale di Genova Paola Faggioni nel motivare la decisione di applicare la detenzione ai domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, arrestato questa mattina con l'accusa di corruzione.

"Tali esigenze cautelari - si legge nel provvedimento della gip - sono desumibili, essenzialmente, dalle modalità stesse della condotta dalle quali traspare una evidente sistematicità del meccanismo corruttivo. Al riguardo osserva che, in occasione e in concomitanza di ciascuna delle quattro competizioni elettorali che si sono susseguite nell'arco temporale della presente indagine (circa 18 mesi) - elezioni amministrative di Savona (ottobre 2021), elezioni amministrative di Genova (giugno 2022) elezioni politiche nazionali (25 settembre 2022) ed elezioni amministrative di Ventimiglia e Sarzana (maggio 2023) - Toti, pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontare la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti, reiterando il meccanismo con diversi imprenditori (gli Spinelli e Moncada).

In alcuni casi, era lo stesso Toti, a chiedere esplicitamente il finanziamento, promettendo al privato comportamenti o provvedimenti a lui favorevoli o addirittura ricordandondogli 'di aver fatto la sua parte' e quindi di aspettarsi conseguentemente una 'mano' in vista delle elezioni".

"Dalle indagini - scrive ancora la gip - è emersa una allarmante abitualità e sistematicità di un tale meccanismo perfettamente collaudato, ricavabile anche dalla stessa terminologia sovente utilizzata dal Governatore con Spinelli per alludere alla richiesta di finanziamento ('quando mi fai vedere la barca...quando ti posso venire a trovare'.), che veniva immediatamente compresa nel reale significato dallo stesso imprenditore pronto a rispondere a tono richiamando le proprie richieste e interessi (Toti: "ora ci vediamo a festeggiare, dai” “porta un po' di caviale da Monaco, che la settimana prossima veniamo a mangiare una patata col caviale in barca"; Spinelli: "eh, va bè dai... vediamo il Piano Regolatore dai! Ok!").

Il pericolo di reiterazione emerge dalla stessa sorprendente disinvoltura con cui Toti manifesta il proposito di ricorrere a richieste di denaro agli imprenditori, sfruttando la momentanea soddisfazione per gli obiettivi imprenditoriali realizzati anche in seguito al proprio intervento".

"Particolarmente significativa ai fini cautelari - conclude la giudice - è anche l'emersione, dalle indagini di ulteriori vicende ancora oggetto di approfondimenti investigativi) che hanno visto il coinvolgimento di ulteriori imprenditori e nelle quali, a fronte di richieste di interessamento per pratiche amministrative di interesse, sono seguite elargizioni di finanziamenti in favore del Comitato Toti".