Paolo Emilio Signorini verso i domiciliari: via libera dalla procura

Paolo Emilio Signorini dovrebbe lasciare il carcere di Marassi, dove è rinchiuso dallo scorso 7 maggio, per andare ai domiciliari. La decisione della gip Paola Faggioni è attesa nelle prossime ore, ma intanto la procura ha dato parere favorevole. Signorini dovrebbe scontare i domiciliari dopo che dalla famiglia è stato messo a disposizione un appartamento dove potrà scontare la pena.

L'ex presidente dell'Autorità Portuale, assistito dagli avvocati Enrico e Mario Scopesi, aveva tentato la carta dei domiciliari in una precedente istanza alla Gip e in un'altra al Riesame, che aveva bocciato il ricorso proprio perché non erano stati indicati luoghi ritenuti adatti per poterli scontare.

La procura ha dato anche parere favorevole ai nuovi incontri con esponenti politici richiesto nelle scorse ore da Giovanni Toti, tramite il suo avvocato Stefano Savi. Tra gli esponenti che dovrebbe incontrare anche il leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Toti dovrebbe incontrare anche gli assessori della giunta Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. La richiesta per i colloqui era arrivata nei giorni scorsi, dopo il no del Riesame alla scarcerazione.



Nel frattempo l'opposizione ha annunciato una manifestazione per chiedere le dimissioni di Toti. In piazza, giovedì 18 luglio, sono attesi la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader rossoverdi Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.