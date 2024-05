Spinelli e la manager perplessa della donazione al Comitato Toti: "Questi pagamenti sono visti come corruzione"

Tra le decine di intercettazioni telefoniche contenute nell'ordinanza di custodia cautelare relative all'inchiesta per corruzione, con cui la gip Paola Faggioni ha disposto gli arresti, tra gli altri, del presidente della Regione Giovanni Toti, ai domiciliari, dell'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, in carcere, e di Aldo Spinelli, ai domiciliari, ce n'è una che per gli inquirenti è considerata di assoluta rilevanza "poiché palesa l'effettiva volontà degli Spineli di veicolare in modo occulto somme di denaro in favore del 'Comitato Giovanni Toti - Liguria'.

Siamo al 20 settembre 2021, Roberto Spinelli, figlio di Aldo, anche lui ai domiciliari, contatta Ivana Semeraro, (non indagata), referente del fondo di private equity britannico 'Icon Infrastructures', proprietario, attraverso la Lighthouse Italy srl dl 45% delle quote sociali della Spinelli srl.

Per gli inquirenti, la telefonata rappresenterebbe la prova di occultare il denaro a favore del comitato di riferimento di Toti "in esecuzione degli accordi intercorsi dal predetto Toti il primo settembre 2021 e da quest'ultimo sollecitati il 17 settembre ('il 29 va la tua roba, ricordati che io sto aspettando anche una mano eh?') e pienamente accettatti dallo ('Sì, sì ma te li ho mandati, li ho mandati').

Con Semeraro, Roberto Spinelli parla della "donazione da fare al comitato regionale", ma l'interlocutrice, scrivono gli inquirenti "manifestava difficoltà a effettuare la citata erogazione, poiché il Comitato, seppur impegnato nel sociale, era comunque espressione politica di un partito. Per tale motivo, per policy aziendale, il proprio ente non consentiva tali pratiche, anche se legali, trattandosi di 'richieste molto'; pur non completando la frase, il tono di voce anche in funzione di quanto detto poco prima, esprimeva quantomeno perplessità circa la legittimità della contribuzione ('Lo sai che non è facile')".

"Anche Roberto Spinelli - osservano gli inquirenti - non sembrava troppo convinto della situazione, visto che affermava 'anche io non lo farei', salvo poi giustificarsi dicendo 'ma lo fan tutti... lo fanno'. Aggiungeva che ne avrebbe parlato con il padre, posto che, trattandosi di cose pubbliche, aveva un certo timore che la questione potesse finire sui giornali. invitava comunque la sua interlocutrice a ragionare ancora sulla fattibilità della contribuzione, quindi chiedeva di essere in ogni caso aggiornato su come sarebbe evoluta la situazione".

La manager continuava a esprimere perplessità: "Io so andata anche a vedere lo... perché devo dare spiegazioni, ovviamente, mi sono andata a vedere l'atto costitutivo, fisicamente è una, una società caritatevole, nel senso che fa... promuove iniziative sociali, culturali, però ispirate ovviamente ai valori del partito"... "e quindi c'è questo collegamento che non è diretto, è indiretto e quindi sto cercando di capire se questo può aiutarci, ok?"... "però non ti nascondo che sono richieste molto...".

Nonostante le perplessità di Semeraro, veniva confermata la volontà degli Spinelli di erogare una somma di denaro al Comitato Giovanni Toti Liguria tramite il socio Icon. Semeraro il 20 settembre chiama Aldo Spinelli.

S: Ciao Aldo, ascolta abbiamo un po' di problemi ad approvare quel pagamento di... la donazione alla... al Comitato di Toti.

AS: Perché?

S: Perché è un problema di reputazione perché comunque nelle regole della nostra policy non possiamo fare donazioni a partiti politici.

AS: Ma noi l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni eh.

S: Prima di noi no ma non da quando siamo arrivati noi Aldo non da quando siamo arrivati noi perché è un problema reputazionale perché i partiti politici fanno parte delle varie istituzioni e quindi questi pagamenti possono essere sempre un po'.

AS: Vabbé.

S: Visti come corruzione altre cose.

AS: Lo so gioia sai cosa.

S: Lo so che non è.

AS: Eh.

S: Lo so io capisco che per te è importante supportare a livello locale.

AS: Vabbé vabbé ora sono... Sì eh eh vabbé ok ciao grazie ciao.

S: Ciao.

"Il tentativo di Aldo e Roberto Spinelli - si legge nelle carte dell'inchiesta - di cercare una schermatura per far giungere il finanziamento al Comitato Giovanni Toti, dimostrava la piena consapevolezza della illiceità della operazione".

Lo stesso giorno della conversazione tra Aldo Spinelli e Semeraro, l'imprenditore al telefono con Toti lo informava di avere appena acquistato una imbarcazione da 9 milioni di euro. Toti si congratulava chiedendogli quando avrebbero festeggiato. Spinelli: "Dopo il 29 a bordo", "facendo chiaramente riferimento - scrivono gli inquirenti - alla data nella quale era stata stabilita la riunione del Comitato di Gestione che avrebbe dovuto deliberare in ordine all'auspicata proroga della concessione del 'Terminal Rinfuse' in favore della società del 'Gruppo Spinelli'".

"Il 29 è tutto a posto non ti preoccupare", lo rassicurava Toti.

Dopo aver parlato di Paolo Emilio Signorini, che secondo Spinelli sarebbe stato arrabbiato con lui ("è incazzato nero con me"), i due si sono dati appuntamento per il 30 in barca, proprio insieme a Signorini: "Il trenta te lo porto", concludeva il presidente della Regione.