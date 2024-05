Inchiesta corruzione, Spinelli torna in procura con il figlio

"Lunedì saprete tutto. Male non fare, paura non avere". Così sabato 11 maggio l'imprenditore Aldo Spinelli si era congedato dai cronisti, che lo aspettavano in tribunale, dove però si è presentato senza i suoi avvocati, che non avrebbero ricevuto la convocazione.

Oggi, lunedì 13 maggio 2024, dunque, Aldo Spinelli torna in procura per l'interrogatorio di garanzia. Insieme a lui è atteso il figlio Roberto. Secondo i magistrati i due avrebbe corrotto il presidente della Regione Toti (finito ai domiciliari) e l'ex presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini (in carcere), per ottenere favori nelle sue attività imprenditoriali.

Nella quarta giornata di interrogatori di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova sono in calendario anche le audizioni dell'ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada per cui è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, e dell'imprenditore portuale Mauro Vianello, raggiunto da analogo provvedimento.

Dopo le scene mute di Signorini e Toti, è probabile che anche gli altri indagati seguano la stessa linea, anche se Spinelli, da come aveva detto, potrebbe anche decidere di parlare.