Inchiesta corruzione: interrogatori per tutta l'estate, chiusura indagine non prima dell'autunno

Dopo un giorno di pausa riprenderanno oggi gli interrogatori delle persone informate sui fatti relativamente all'inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, sospeso dal suo incarico, dell'imprenditore Aldo Spinelli e alla detenzione in carcere dell'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.

In procura c'è il massimo riserbo su chi sarà sentito oggi, ma sicuramente tra i convocati non c'è il sindaco Marco Bucci reduce da un delicato intervento chirurgico. Potrebbe invece essere sentito il patron di MSC Gian Luigi Aponte protagonista di una telefonata di fuoco con Signorini, accusato di corruzione dall'armatore. Lo stesso Aponte, secondo i pm che indagano, si sarebbe in seguito messo d'accordo con Spinelli per la spartizione delle banchine del porto.

Nel frattempo i pm Luca Monteverde e Federico Manotti avrebbero dato parere negativo alla richiesta avanzata lunedì da Stefano Savi, l'avvocato di Giovanni Toti che ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari. La decisione spetterà alla gip Paola Faggioni, in caso di diniego Savi starebbe già pensando al ricorso al Riesame, strada che hanno già intrapreso Enrico e Mario Scopesi, avvocati di Signorini. La discussione è fissata per il prossimo 28 giugno. La procura ha recentemente trasmesso gli atti degli indagini, l'interrogatorio dello stesso Signorni e gli atti degli interrogatori dei giorni scorsi dei membri del board di Autorità Portuale.

Gli interrogatori proseguiranno per tutta l'estate, secondo la procura la chiusura delle indagini non arriverà prima dell'autunno.