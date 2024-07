Toti, "Domiciliari irragionevoli": il parere del presidente emerito della Corte Costituzionale

La misura cautelare nei confronti di Giovanni Toti sarebbe irragionevole, almeno secondo il parere espresso dal presidente emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, al quale si è rivolto l'avvocato del presidente della Regione, Stefano Savi. Cassese scrive citando la Corte Costituzionale, che la misura "non risponde al criterio della ragionevolezza e proporzionalità" e che "quindi appare per questo motivo irragionevole".

Il motivo di tale irragionevolezza, si legge nelle nove pagine del parere di Cassese, sarebbe dovuto alla necessità del giudice di "operare una ponderazione tra la gravità del reato, l’esigenza di continuità del funzionamento degli apparati pubblici, il rispetto della volontà popolare esercitata attraverso le elezioni e i diritti dei terzi che rimarrebbero coinvolti dalle eventuali dimissioni rese necessarie per il carattere non temporaneo dell’assenza del titolare di un organo di vertice della regione, che gli impedisce lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui è investito".

Il parere di Sabino Cassese è stato allegato al ricorso al Tribunale del Riesame discusso ieri mattina. Toti ha chiesto ai giudici la revoca dei domiciliari, divieto di dimora a Genova, obbligo di dimora ad Ameglia o cancellazione del divieto assoluto di comunicazione. Per la procura il presidente della Regione deve rimanere ai domiciliari; i pm Luca Monteverde e Federico Manotti hanno infatti richiamato il pericolo di reiterazione del reato, perché ci sarebbe la possibilità per Toti di intervenire tramite la sua influenza, anche se sospeso, e ha detto di aver bisogno ancora di tempo per individuare altri soggetti da sentire.

Toti si era già visto respingere una prima istanza dalla gip Paola Faggioni. La decisione del Riesame è attesa nelle prossime ore.