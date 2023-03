Passeggeri lasciati a piedi "perché non ci sono corse a sufficienza"

Rivoluzione del trasporto pubblico locale con il progetto dei 4 assi di forza e skymetro, ma, secondo il la segreteria genovese del sindacato Cub, prima sarebbero opportuno risolvere altri problemi.

"Mentre le istituzioni e Amt presentano alla cittadinanza autobus elettrici e mega progetti - si legge in una nota -, vi portiamo a conoscenza che nelle ore di punta lasciamo persone a piedi perché non ci sono corse a sufficienza e alcune vetture non hanno una capienza adeguata alle esigenze del servizio e della cittadinanza, come succede ad esempio sulla linea San Bernardo-Bogliasco-Genova Brignole in orario scolastico, soprattutto al mattino".

"Per non parlare del fatto che moltissime vetture sono vecchie e si guastano di continuo - conclude il Cub -. Non sarebbe meglio colmare queste lacune prima di pensare a mega progetti futuristici? Attendiamo risposte".