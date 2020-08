Corriere s'intasca i soldi dei contrassegni, denunciato

I carabinieri della stazione di Campomorone hanno denunciato per appropriazione indebita un 35enne marocchino, gravato da precedenti di polizia.

L'uomo, in qualità di corriere per conto di una società di spedizioni, si è impossessato di oltre 1.400 euro in contanti, ricevuti da diversi clienti per i pacchi pagati in contrassegno, senza consegnare il denaro alla sua azienda.