Il lockdown a zone non ferma le escort: a Genova meno annunci, ma la domanda cresce

Con la suddivisione del territorio nazionale in zone divise per colore, le escort diminuiscono ma il settore non si ferma. I dati di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa, evidenziano un prevedibile calo degli annunci di escort su tutti i siti di settore nelle regioni classificate come rosse, ma un aumento di presenze di escort in quelle gialle e arancioni.

Cala la presenza di escort nelle grandi province

EA-bot, il motore di ricerca di Escort Advisor, che ha analizzato gli annunci di escort presenti su tutti i siti di settore in Italia, ha rilevato alcune tendenze interessanti confrontando i primi 10 giorni di ottobre con quelli di novembre (2020). Si nota che nelle province delle zone rosse come quella di Milano sia presente una diminuzione del -33% di annunci, stesso discorso per la provincia di Torino (-26%), per quella di Catanzaro (-34%) e per l’intera Valle D’Aosta (-43%). In alcune province delle zone gialle e arancioni invece sono stati rilevati aumenti: in quella di Fermo si ha un +20%, come in quella di Belluno (+20%), mentre un +6% è rilevabile in quella di Oristano, un +2% in quella di Campobasso e un +1% in quella di Parma. Rimangono invariate le presenze a Reggio Emilia e Perugia.

Cala soprattutto la presenza di escort nelle grandi province, a favore dei centri con meno densità di popolazione, anche se non in zona rossa: Roma -19%, Venezia -19%, Napoli -21%, Firenze -22%, Bologna -10%. E Genova -29%.

«I clienti continuano a cercarci, ma puntando sulla sicurezza»

La diminuzione generale di professioniste del sesso attive è senza dubbio connessa a una paura legata alle nuove restrizioni in vigore e alla tutela della propria salute.

Come racconta Laura escort di Milano: «Da quando è finito il primo lockdown ho ricominciato a lavorare e sto continuando come altre mie colleghe. Noi siamo professioniste e negli scorsi mesi ci siamo organizzate e attrezzate per ricevere i clienti nella maniera più sicura possibile. Mascherine, disinfettante, macchinari per la sanificazione delle camere e meno appuntamenti ci permettono di lavorare e vivere. Le escort che si fermano o hanno davvero paura oppure non sono professionali e non riescono a lavorare, perchè i clienti cercano soprattutto sicurezza e affidabilità in questo periodo. I clienti continuano a cercare le escort, ma puntando sulla sicurezza e sulla qualità». Ciò è dimostrato dalla frequenza con cui vengono consultate le recensioni e soprattutto dal numero più alto mai registrato di recensioni scritte su Escort Advisor in un mese: ad ottobre sono state più di 10 mila le nuove recensioni pubblicate.

A questo si aggiungono i 82.958 numeri di escort visibili su Escort Advisor con l’aggiunta delle recensioni.

A Genova aumentano le ricerche sul web

La classifica nazionale delle province più viziose ha subito uno stravolgimento. Ciò si nota dalle variazioni delle ricerche su Google della parola chiave “escort+città”. E tra le prime 20 c'è anche Genova, con un incremento del 4%.

Ecco la classifica delle 20 città più viziose che hanno subito un incremento delle ricerche su Google (confronto periodo 1-10 ottobre/1-10 novembre):

“escort vibo valentia” +47%

“escort forlì” +15%

“escort gorizia” +13%

“escort oristano” +13%

“escort siena” +12%

“escort livorno” +10%

“escort belluno” +7%

“escort treviso” +7%

“escort la spezia” +7%

“escort ascoli piceno” +6%

“escort ferrara” +6%

“escort pisa” +5%

“escort venezia” +5%

“escort genova” +4%

“escort firenze” +4%

“escort urbino” +3%

“escort roma” +3%

“escort asti” +3%

“escort pordenone” +3%

“escort napoli” +2%

Come vengono calcolati i dati

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città, province e in tutta Italia.

Inoltre è proprio grazie alle oltre 180.000 recensioni scritte dagli utenti che Escort Advisor è in grado di raccogliere i dati di giudizio medio e soprattutto di prezzo. Infatti grazie al riscontro degli utenti il sito raccoglie il prezzo pagato per la prestazione e non quello “dichiarato” negli annunci pubblicati dalle sex worker che spesso contengono circa il 60% di informazioni false o fuorvianti.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Con le sue 180mila recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, potendo contare in più sulle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha quasi 3 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.