Centro storico, raffica di controlli sulle norme anti covid: staccate altre multe

Proseguono i controlli, combinati e potenziati, delle forze dell’ordine in centro storico, area particolarmente monitorata in questo periodo per l’aumento di casi di coronavirus.

Gli agenti del Commissariato Centro, Prè, San Fruttuoso e Cornigliano, insieme con il personale dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Esercito nei giorni scorsi hanno passato al setaccio i vicoli, controllando 37 veicoli e 126 persone, di cui 44 di origine straniera e 33 con precedenti.

Nel corso dei controlli sono state fatte 3 sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento del Covid 19, che comprendono il mancato uso della mascherina e il mancato rispetto del divieto di assembramento.

Durante l’attività sono stati inoltre sanzionati amministrativamente un 45enne ecuadoriano per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova ed un marocchino di 50 anni per l’inosservanza del provvedimento di espulsione.

Un 21enne originario del Gambia è stato infine denunciato per spaccio poiché trovato in possesso di 13 dosi di hashish e 45 euro in banconote di piccolo taglio.