Tentato omicidio al centro di accoglienza

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024 in un centro di accoglienza nella zona di Coronata.

Un 56enne di origini egiziane è stato arrestato per tentato omicidio commesso nei confronti di un connazionale 20enne. Il giovane, a seguito di una lite scaturita per futili motivi non meglio chiariti, è stato aggredito con un coltello da cucina, rischiando di essere colpito alla gola.

L'intervento tempestivo dei militari del Nucleo Radiomobile, contattati dai responsabili del centro di accoglienza, ha permesso di mettere fine all'aggressione, evitando così più gravi conseguenze. Non si registrano feriti.

Questa mattina, 22 febbraio, il 56enne è stato sottoposto a processo per direttissima.