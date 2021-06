Incendio a Coronata, ripetitore in fiamme: possibile matrice dolosa

Il rogo è scoppiato sopra il cimitero di Coronata, in via Monte Guano, dove sono presenti oltre alle antenne anche numerose strumentazioni e attrezzature Iren

Incendio nella notte sulle alture di Coronata, a prendere fuoco un’antenna della telefonia mobile che ha fatto scattare le indagini per sospetta matrice dolosa.

Il rogo è divampato in zona Monte Guano, sopra il cimitero, in un’area in cui oltre alle antenne sono presenti anche attrezzature e strumentazioni Iren. Sul posto i vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza, e la Scientifica per i rilievi.

Indagini approfondite sono adesso in corso per cercare di capire che osa abbia provocato l’incendio, con tutta probabilità appiccato. Nei mesi scorsi altre antenne erano state date alle fiamme in zona Begato e a Molassana, incendi rivendicati su siti di area anarchica.