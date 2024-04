Tubo rotto, rubinetti a secco a Coronata

Disagi nella zona di Coronata dove i residenti si sono svegliati, mercoledì 24 aprile 2024, senza acqua a causa di un guasto. Nella notte, infatti, si è rotto un tubo in corso Perrone, creando anche allagamenti nella zona.

La polizia locale, intervenuta sul posto, ha lanciato un alert intorno alle 4 del mattino, chiedendo di prestare attenzione in strada. I tecnici di Iren sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Per il momento, però, i rubinetti rimangono a secco nella zona di Coronata.

