Muro della curia franato, trasferiti tutti gli ospiti di Villa Immacolata

Si complica la situazione di Villa Immacolata, la residenza per anziani in via Monte Guano a Coronata. Dopo la prima dozzina nei giorni scorsi, nelle ultime ore sono stati trasferiti altrove tutti gli ospiti della struttura. Il motivo è una frana all'esterno, che ha reso inagibile la scala interna della struttura e lasciato il solo ascensore come collegamento tra i piani, situazione non compatibile con le norme antincendio.

Nei giorni scorsi dalla struttura avevano spiegato a GenovaToday di aver sollecitato da anni la messa in sicurezza del muro franato, di proprietà della curia, purtroppo senza esito. Il maltempo delle ultime settimane ha aggravato la situazione, portando allo sgombero totale. Un duro colpo per gli ospiti, che hanno dovuto lasciare un luogo sempre curato sia dentro che fuori, con un giardino e una vista invidiabili e con personale accogliente e sempre premuroso, sia verso di loro che con i familiari.

I primi ospiti fatti allontanare dalla struttura, spostati provvisoriamente in ospedale, hanno dovuto trovare in modo autonomo una soluzione alternativa, ovvero un posto in un'altra struttura, nonostante le rassicurazioni iniziali della Regione, che, tramite l'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, aveva detto di "stare seguendo con attenzione, in contatto con Asl 3, la situazione".

"I dieci anziani, che si trovavano nella struttura in regime privatistico, stanno bene e non appena le condizioni lo consentiranno verranno nuovamente trasferiti in una residenza sanitaria assistenziale", aveva detto Gratarola, passaggio effettivamente avvenuto in totale autonomia da parte delle famiglie.

Ora il problema che si pone riguarda non solo gli ormai ex ospiti, ma anche il personale, una quarantina di persone, il cui futuro è a rischio. In assenza di un intervento da parte della proprietà del muro in parte franato, quello che può decidere di fare ora la rsa è agire di tasca propria, sperando un giorno di riuscire a recuperare quelle somme, percorso tutt'altro che privo di ostacoli. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.