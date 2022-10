Prende a calci il portone della ex, nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

La polizia di Stato di Genova, in due interventi distinti, ha sottoposto a misure cautelari un 24enne, applicando l'allontanamento urgente dalla casa familiare, e un 28enne arrestandolo per violazione del suddetto provvedimento. Il primo è accusato di aver colpito la fidanzata con pugni e schiaffi.

Durante la notte invece un 28enne è stato arrestato per la violazione del medesimo provvedimento in quanto, nonostante fosse colpito da divieto di avvicinamento e obbligo di dimora in Lombardia, si era recato sotto l'abitazione della compagna a Coronata, palesemente alterato dall'alcol, prendendo a calci il portone del palazzo.

I poliziotti hanno fermato il giovane e successivamente lo hanno trasferito in questura dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.