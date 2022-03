Intitolato a Mirko Vicini il belvedere di Coronata

Si è tenuta questo pomeriggio, 18 marzo, a Coronata la cerimonia di intitolazione del belvedere sul Polcevera a Mirko Vicini, scomparso il 14 agosto 2018 nel crollo di Ponte Morandi.

Al ragazzo, che al momento della scomparsa aveva appena 30 anni e lavorava con un contratto a tempo determinato nei pressi dell'isola ecologica Amiu di Campi travolta dal crollo del ponte, è stato dedicato il belvedere posto nel tratto terminale di via Coronata, nei pressi dell'oratorio di Nostra Signora Assunta.

La scelta di questo luogo è dovuta al fatto che Mirko Vicini abitava a Coronata con la sua famiglia e amava spesso intrattenersi proprio sul belvedere con vista sul Polcevera.

L'iter di intitolazione del belvedere a Mirko Vicini era partito nell'agosto 2021 su richiesta di un conoscente della famiglia Vicini, Angelo Spanò. La proposta, condivisa fin dall'inizio dalla madre del giovane, è stata subito presa in carico dal Comune di Genova, che, in collaborazione con il Municipio VI Medio Ponente, l'ha portata a termine in pochi mesi.

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco e assessore ai servizi civici Massimo Nicolò, l’assessore al sociale del Municipio VI Medio Ponente Marialuisa Centofanti e Paola Vicini, madre di Mirko Vicini.

"Ringrazio Angelo Spanò per l'idea di dedicare a mio figlio il belvedere di via Coronata - dichiara Paola Vicini, madre di Mirko - e il Comune di Genova, insieme al Municipio VI Medio Ponente, per averla portata a compimento. Questa iniziativa deve servire a non dimenticare mai ciò che è successo, facendo sì che chiunque volga gli occhi alla targa ricordi per sempre, oltre a Mirko, gli altri 42 Angeli strappati ingiustamente alla vita ed ai loro affetti".