Ancora una truffa ad anziani. 'Signore distinto' deruba una coppia

Aveva un aspetto distinto ma l'animo da malvivente e senza scrupoli e nemmeno sensi di colpa, ha truffato una coppia di anziani portandogli via 9.600 euro in contanti.

I due 80enni, residenti a Coronata, sono stati raggiunti da una telefonata sul telefono fisso; il solito trucco che allarma due anziani genitori: "Suo figlio ha provocato un grave incidente stradale e si trova in carcere. Per farlo rilasciare bisogna pagare una cauzione. Preparate i soldi". La coppia si consulta e decide di chiamare il figlio sul cellulare ma il truffatore gli blocca anche la linea della rete mobile e i due finiscono nel panico.

L'uomo va in banca e preleva tutto quello che può. Nel pomeriggio il delinquente suona al citofono e lui scende consegnandogli i soldi. Non soddisfatto, gli dice che non bastano e di andare a prendere anche ori e gioielli, ma l'anziano risponde che non ne hanno e così l'uomo "distinto" si allontana.

Quando la coppia riesce a riprendere contatto con i familiari scopre l'inganno e viene chiamato il 112. Sul caso, l'ennesima truffa ai danni di anziani, sta indagando la squadra mobile della polizia.