Via Cornigliano, chiusura per lavori e modifiche ai bus

Lavori con chiusura di via Cornigliano nel fine settimana e modifiche ai bus. Stop al transito veicolare dalle ore 22 di venerdì 25 febbraio 2022 fino alle ore 4 di lunedì 28 febbraio, e comunque fino a cessate esigenze. A cambiare percorso, secondo quanto comunicato da Amt, le seguenti linee modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N2

Direzione Voltri: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, lungomare Canepa, via Guido Rossa e piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Caricamento: i bus, giunti al termine di via Siffredi proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P.Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni e via Avio, piazza Vittorio Veneto, via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Amt precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

Linea 160/

Le corse in direzione via Rolla saranno limitate in via Dufour

Bus navetta Principe-Massena

Contestualmente alle variazioni di percorso verrà istituito un bus navetta sul seguente percorso circolare: piazza Acquaverde, via Andrea Doria, via San Benedetto, via Buozzi, piazza Dinegro, via Cantore, piazza Montano FS, piazza Veneto, via Avio, via Pieragostini, piazza Massena, corso Perrone, rotatoria via Bianchi, corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Pacinotti, via Sampierdarena, via di Francia, via Buozzi, via San Benedetto, piazza Acquaverde. Il bus navetta sarà in servizio sabato e domenica dalle ore 6 alle ore 21 con frequenza di 11 minuti.

Bus navetta Cornigliano

Contestualmente alle variazioni di percorso verrà istituito un bus navetta sul percorso circolare piazza Massena, via San Giovanni D’Acri, via Guido Rossa, piazza Savio, via Siffredi, rotatoria via Siffredi/via dell’Acciaio, via Siffredi, via Guido Rossa, via San Giovanni D’Acri, piazza Massena. Il bus navetta sarà in servizio sabato e domenica dalle ore 7 alle ore 20 con frequenza di 20 minuti. Amt precisa che non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa.