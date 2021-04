Sul treno senza biglietto e mascherina sputano in faccia al controllore, due giovani denunciati

Due giovani di 20 e 24 anni, il primo residente in provincia di Torino ed il secondo a Milano, ma di fatto entrambi senza fissa dimora, hanno reagito sputando ad un operatore della Protezione Aziendale di Trenitalia che li aveva fatti scendere dal treno perchè senza biglietto.

È successo a bordo di un treno regionale diretto a Savona, all'altezza di Cornigliano.

Il ferroviere, in aiuto al capotreno come controllore, ha inizialmente ripreso i due ragazzi perché non indossavano la mascherina, per poi verificare che erano anche senza biglietto.

L’accaduto è stato comunicato alla Polizia Ferroviaria di Savona che ha provveduto a presidiare gli arrivi dei treni successivi provenienti dalla stessa tratta, nella convinzione che i due giovani avrebbero ripreso il viaggio con un altro convoglio sempre in direzione Savona.

Grazie anche alla segnalazione di un altro capotreno, i due ragazzi sono stati intercettati dagli agenti della Polfer sul convoglio seguente. Entrambi sono stati accompagnati in ufficio, dove il personale ferroviario li ha riconosciuti. Sono stati denunciati per oltraggio a Pubblico Ufficiale.