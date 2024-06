Partita di calcio amatoriale finisce con schiaffi e zuffa: interviene la polizia

Animi tesi durante un torneo di calcio amatoriale e intervento della polizia. Nel pomeriggio di domenica 23 giugno 2024, intorno alle ore 19:30, si sono affrontate due squadre al campo sportivo Italo Ferrando di Cornigliano. Purtroppo però il clima di festa è stato rovinato perché dal calcio si è passati alla violenza.

Dopo un fallo di gioco la situazione è infatti degenerata e si è accesa una zuffa tra i calciatori presenti in campo, senegalesi contro ecuadoriani, sarebbero volati anche alcuni schiaffi ed è stato chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto il commissariato di Cornigliano ha inviato le volanti, i poliziotti intervenuti hanno riportato la calma e ricostruito quanto successo.

Ci sarà poi da capire se qualcuno sporgerà denuncia e verranno raccolti eventuali referti del pronto soccorso, al momento non è chiaro se qualcuno si sia poi recato in ospedale per essere medicato. Potrebbero anche essere visionate alcune riprese del torneo, che potrebbero essere utili per ricostruire la dinamica della zuffa e ravvisare eventuali responsabilità.

