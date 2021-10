Spaccio ai giardini Melis, una denuncia

Controlli anti droga ai giardini Melis di Cornigliano e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Nei guai un 24enne con cittadinanza italiana nato in Ecuador che è stato sorpreso con sostanze derivate dalla cannabis.

Gli agenti hanno effettuato un servizio di pattugliamento appiedato nei pressi dei giardini dove i residenti della zona lamentano la presenza di persone che si ritrovano in serata a spacciare o consumare sostanze stupefacenti.

Giunti sul luogo, dove erano presenti svariati involucri vuoti per terra, alcuni ragazzi alla vista dei poliziotti sono scappati via velocemente. Il 24enne è stato identificato e ha consegnato una busta con all’interno tre pezzi di sostanza solida erbacea verde.

Siccome gli accertamenti tramite la locale sala operativa hanno fatto emergere a suo carico diversi precedenti per uso e spaccio di sostanza stupefacente, il controllo è proseguito nella sua abitazione dove sono state rinvenute altre due bustine identiche alla precedente con sostanza derivante dalla cannabis per un peso lordo di 8,61 grammi e altre bustine per il confezionamento.