Spaccio a domicilio con il monopattino, due arresti

Spacciava droga a diversi clienti dislocati tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano spostandosi a bordo di un monopattino elettrico. Un vero e proprio 'servizio a domicilio' quello messo in atto da un 25enne che è stato arrestato dalla squadra mobile della Polizia.

Le forze dell'ordine, dopo aver svolto alcune indagini, hanno scoperto il modus operandi del giovane. L'hanno notato uscire di casa a bordo del suo monopattino per poi affiancare un cliente in via Spataro, invitandolo a seguirlo con un cenno del capo. I due si sono poi appartati tra alcuni camion posteggiati dove è avvenuta la compravendita della droga.

Gli agenti hanno fermato il 25enne e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione di via Rolla dove, occultati nelle varie stanze, sono stati trovati circa 37 grammi di cocaina, suddivisi in più di 50 involucri già pronti allo smercio. Arrestato anche il coinquilino, un uomo di 40 anni. Nelle ultime ore sono stati arrestati altri due spacciatori in altre operazioni di contrasto allo spaccio, uno in via Bobbio e uno in via Prè.