Autoparco dietro Villa Bombrini, il Tar stoppa Tursi

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso presentato da undici abitanti di Cornigliano contrari alla realizzazione di un parcheggio nelle aree ex Ilva accanto a Villa Bombrini.

Non solo, la sentenza dei giudici amministrativi condanna il Comune a pagare 3mila euro per le spese legali sostenute dai proprietari degli immobili che si sono rivolti al tribunale.

Viene così annullata la delibera al Piano urbanistico comunale (Puc) approvata in sala rossa nel marzo del 2020 dalla maggioranza, e ampliamente osteggiata dall'opposizione per cambiare la destinazione d'uso di una parte del parco di Villa Bombrini e farlo diventare un park.

Nel frattempo il Comune aveva accantonato il progetto ma la sentenza del Tar sembra mettere la parola fine. All'epoca la proposta della giunta Bucci era stata defininita urgente per destinare l'area al cantiere del nuovo ponte di Genova. Secondo i ricorrenti, invece, l'area sarebbe servita ad Amazon per realizzare un magazzino. Sospetto confermato dal tribunale per gli elementi emersi in giudizio.

Tursi, che conferma le motivazioni di urgenza e criticità sostenute in consiglio comunale nel 2020, potrebbe ora fare appello al Consiglio di Stato ma per ora non ci sono voci al riguardo.