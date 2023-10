Accerchiato da tre uomini, 24enne scippato della collana d'oro

Lo hanno accerchiato in tre e uno gli ha strappato la collana dal collo.

Un 24enne che stava rientrando a casa non ha potuto far altro che chiamare il 112. Alle 5 del mattino in via Gattorno a Cornigliano è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza del ragazzo.

Ricerche in corso, anche attraverso sistema di videosorveglianza cittadino, dei tre maliviventi.