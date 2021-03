Cornigliano, rimosse auto abbandonate nei pressi della rimessa Amt

Giovedì 11 marzo 2021 la polizia locale ha bonificato il piazzale a mare di via San Giovanni d'Acri, a Cornigliano. Tre i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione. Un veicolo è stato rimosso. 41 le sanzioni per divieto di sosta. Alcune delle auto erano usate come ricovero da senza fissa dimora.

Il piazzale è stato ripulito da Amiu. Due veicoli, uno in via Bigliati e uno in via Brighenti, già censiti, sono in attesa di essere conferiti a centro di raccolta per la successiva demolizione.

A sollecitare l'intervento è stato il sindacato Ugl Fna a inizio anno in quanto un veicolo ostruiva l'uscita di sicurezza della rimessa Amt. Inoltre erano frequenti gli atti vandalici anche ai danni di altri veicoli, compresi quelli dei dipendenti Amt. Il segretario Roberto Piccardo ringrazia polizia locale e Amiu per l'intervento.