Abbandono 'selvaggio' di rifiuti: responsabili incastrati dalle telecamere

Sono stati identificati e multati i responsabili dell'abbandono di rifiuti ingombranti in via Bertolotti e in piazza Metastasio, nel quartiere di Cornigliano.

L’assessore ai rifiuti Maurizio Amorfini e il gruppo Lega in Municipio VI Medio Ponente spiegano: "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini che denunciavano la situazione. In quella zona sono presenti le telecamere di sorveglianza che sono state volute dalla nostra amministrazione".

"Grazie al lavoro della Polizia Locale che ha visionato le riprese - concludono Amorfini e il gruppo Lega - i due responsabili dell'abbandono di rifiuti sono stati identificati e multati mentre gli oggetti sono stati rimossi".