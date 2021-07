Ubriaco aggredisce la compagna, poi prende a calci i poliziotti

Intervento delle forze dell'ordine a Cornigliano, la donna ha poi raccontato che l’uomo, spesso ubriaco, la perseguita con gesti violenti dichiarando di non averlo mai denunciato per paura di ritorsioni

Un 26enne di origini ecuadoriane è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti di una volante sono intervenuti questa notte verso le ore due a Cornigliano in soccorso di una donna ecuadoriana che era stata aggredita e presa per il collo, per motivi di gelosia, dal compagno. La donna, spaventata, è riuscita a scappare in strada con i due figli minori per poi chiamare la Polizia.

Quando gli agenti sono arrivati l’uomo si è rifiutato di mostrare un documento e, evidentemente ubriaco, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci, pugni e gomitate. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e portato in Questura. La vittima ha poi raccontato ai poliziotti che l’uomo, spesso ubriaco, la perseguita con gesti violenti anche solo per futili motivi dichiarando di non averlo mai denunciato per paura di ritorsioni.