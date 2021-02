Lavori in corso, niente acqua a Cornigliano

A causa di lavori alla rete idrica connessi alla riqualificazione di via Cornigliano niente acqua in alcune vie martedì 23 febbraio dalle ore 8 alle 16

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di lavori alla rete idrica connessi alla riqualificazione di via Cornigliano, martedì 23 febbraio sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune vie del quartiere.

Interruzione idrica Cornigliano 23 febbraio | Vie e orari

Niente acqua, quindi, martedì 23 Febbraio 2021 dalle ore 8 alle ore 16 per le utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

via Cornigliano (dal civico 34 al civico 38)

via Muratori

via Gattorno

via Bertolotti

via de Cavero

via Capodistria

piazza Savio

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.