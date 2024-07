Donna anziana perseguitata dal figlio: minacce di morte e coltello in mano

Un 54enne è stato denunciato per atti persecutori e allontanato dalla casa famigliare, a Cornigliano. Un provvedimento urgente necessario per tutelare l'anziana madre dell'uomo, da tempo vessata e minacciata.

Sabato scorso, intorno alle 19:30, il 54enne si è presentato ubriaco a casa della madre e ha cominciato a minacciarla di morte. La donna ha riferito agli agenti del commissariato Cornigliano che il figlio, già in altre occasioni, l’aveva terrorizzata, anche con un coltello.

Il 54enne è stato denunciato ed è stato informato che, con effetto immediato, non potrà più avvicinarsi alla casa famigliare e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, inoltre dovrà astenersi da ogni forma di comunicazione anche per interposta persona e anche in caso di incontro casuale. Il provvedimento perché è stata valutata la pericolosità dell'uomo e la reiterazione delle condotte violente.

