Entra in un Kebab per fare una rapina da 25 euro

Non è entrato nel Kebab per una pita con falafel il 20enne che nella notte tra venerdì e sabato è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri.

Il suo intento era quello di portare via l'incasso ma, in tempi di vacche magre, nel cassetto c'erano solo 25 euro.

L'episodio, accaduto in via Cornigliano, ha visto protagonista un ragazzo pugliese reo di aver anche spintonato e preso a testate il negoziante. Non solo, all’arrivo delle pattuglie, per procurarsi la fuga, si è scagliato contro i militari che però lo hanno fermato e perquisito.

In tasca aveva anche un coltello da cucina che è stato sequestrato.

È stato processato questa mattina in direttissima.