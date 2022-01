Nel corso della mattinata di martedì 11 gennaio 2022 i carabinieri della stazione di Cornigliano hanno denunciato all'autorità giudiziaria una 44enne di origine romena con pregiudizi di polizia.

La donna, fermata e sottoposta a controllo in via Ansaldo, oltre a opporsi all'identificazione, ha insultato più volte i carabinieri in presenza di più persone.