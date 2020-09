Doppio incendio in un palazzo di Cornigliano, indagini in corso

Doppio intervento dei vigili del fuoco fra il pomeriggio e la serata di giovedì 10 settembre 2020 in via Tonale a Cornigliano. Prima ha preso fuoco un quadro elettrico posto nelle scale del palazzo e qualche ora più tardi un rogo ha interessato un appartamento vuoto all'ultimo piano.

Sono in corso indagini per chiarire le cause di entrambi gli incendi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza di auto in sosta, che ostruivano il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati anche grazie al fatto che i residenti dello stabile sono stati fatti allontanare in tempo. Ingenti i danni. Al momento non si esclude l'ipotesi dolosa.