Cornigliano, in fiamme auto e scooter: famiglia intossicata dal fumo

Una donna e i suoi due figli sono stati soccorsi domenica notte in via Pellizzari, a Cornigliano, per aver inalato il fumo causato da un incendio in cui sono bruciati alcuni scooter e un auto.

I veicoli erano tutti parcheggiati in strada quando è divampato il rogo. Le fiamme hanno causato un fumo nero e denso che è stato respirato da una donna e dai due figli che si trovavano nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e soccorso la famiglia: dopo lo spavento iniziale, non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Da chiarire adesso le origini del rogo, che potrebbe essere doloso.