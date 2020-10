Incendio in via Cornigliano: evacuato un palazzo

Ieri sera, martedì 13 ottobre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cornigliano per un incendio che si è sviluppato all'interno di un palazzo.

Le fiamme si sono sviluppate a partire dal quadro dei contatori elettrici posto al pian terreno del condominio, poi hanno invaso completamente la tromba delle scale e sono entrate in alcune abitazioni.

I vigili del fuoco hanno evacuato gli inquilini in parte dai balconi tramite l'uso dell'autoscala, e il restante lungo le scale facendo indossare loro un cappuccio che gli forniva aria fresca. Sul posto sono intervenute due squadre con due appoggi per un totale di quattordici unita. Una auto medica, cinque ambulanze e la polizia sono giunte in supporto.

Alcuni bambini (13) e adulti residenti nel palazzo sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale.